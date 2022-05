Amerikaanse senatoren willen macht van Apple en Google in appwinkels inperken

Drie Amerikaanse senatoren hebben een wetsvoorstel ingediend dat de macht van techbedrijven als Google en Apple in hun appwinkels zou beperken. Ontwikkelaars moeten volgens het wetsvoorstel onder andere hun eigen betaalsystemen kunnen gebruiken.

In het wetsvoorstel, dat de Open App Markets Act heet, wordt onder andere geschreven dat techbedrijven ontwikkelaars niet mogen dwingen om hun betaalsystemen te gebruiken. "Een onderneming mag niet van ontwikkelaars eisen dat zij gebruikmaken van een in-app betaalsysteem dat eigendom is van of beheerd wordt door het bedrijf of een van zijn zakenpartners."

De makers van appwinkels mogen volgens het voorstel ook geen actie ondernemen tegen ontwikkelaars die lagere prijzen aanbieden in een andere appwinkel of via een eigen betaalsysteem. De senatoren willen ook verplichten dat bedrijven die een besturingssysteem maken, het mogelijk maken voor gebruikers om appstores van derde partijen te installeren. Op Android is dat al mogelijk, maar Apple staat dat niet toe op iOS en iPadOS.

Het voorstel zou het verder onwettig maken voor bedrijven als Apple en Google om niet-openbare gegevens uit hun appstores te gebruiken om producten te ontwikkelen die concurreren met bedrijven die deze appstores gebruiken om hun apps te distribueren. "Een bedrijf mag geen niet-openbare bedrijfsgegevens gebruiken die afkomstig zijn van een app van een derde partij, met als doel om met die app te concurreren", luidt het wetsvoorstel.

Het voorstel houdt overigens wel ruimte open voor de makers van appwinkels om zich te verdedigen. Een bedrijf is volgens het wetsvoorstel niet in overtreding als het kan aantonen dat een beleid 'noodzakelijk is om de privacy, beveiliging of digitale veiligheid van gebruikers te waarborgen'. Het beleid van een appwinkel moet dan wel aantoonbaar consequent zijn voor apps van alle ontwikkelaars, inclusief die van het bedrijf achter de appwinkel zelf. Het beleid mag bovendien niet als voorwendsel gebruikt worden om derde partijen uit te sluiten en het bedrijf moet kunnen bewijzen dat het waarborgen van de privacy en veiligheid van gebruikers niet op een andere manier mogelijk is.

Het wetsvoorstel zou gelden voor alle techbedrijven die een grote appwinkel opereren, maar Amerikaanse senator Richard Blumenthal richt zich in een toelichting specifiek op Apple en Google. "Jarenlang hebben Apple en Google concurrenten de kop ingedrukt en consumenten in het ongewisse gelaten. Ze hebben flinke winsten in de wacht gesleept terwijl ze optraden als zogenaamd welwillende poortwachters van deze miljardenmarkt. Ik ben er trots op samen met senatoren Blackburn en Klobuchar deze doorbraak te bewerkstelligen tegen de intimidatie van Big Tech", schrijft de senator.

Met het wetsvoorstel nemen de drie senatoren eenzelfde standpunt in als Epic Games, dat momenteel verwikkeld is in rechtszaken tegen Apple en Google. Die twee bedrijven verwijderden Fortnite uit hun respectievelijke appwinkels, nadat Epic Games zijn eigen betaalsysteem in dat spel verwerkte om de commissies van Apple en Google te omzeilen. In mei werden de eerste hoorzittingen in de rechtszaak tegen Apple gehouden en een uitspraak in die zaak wordt later dit jaar verwacht. De rechtszaak tussen Epic Games en Google moet nog starten.