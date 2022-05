Decryptor voor ransomware bij Kaseya-klanten verschijnt op internet

De decryptor voor de Kaseya-ransomware is uitgelekt op een hackingforum. De sleutel werkt niet voor alle REvil-slachtoffers, maar het is een algemene decryptor voor de slachtoffers van de aanval op Kaseya.

De sleutel werd voor het eerst ontdekt door een beveiligingsonderzoeker die een screenshot plaatste van een hackersforum. Daarin stelt een nieuwe gebruiker een sleutel te hebben voor de REvil-ransomware. Inmiddels heeft Bleeping Computer de sleutel getest op samples van de REvil-ransomware die vorige maand werd verspreid via Kaseya. De site bevestigt dat de sleutel daarvoor werkt. In juli werd managed service provider Kaseya aangevallen door een ransomwarebende. Die misbruikte de software om ransomware te sturen naar klanten van het bedrijf.

De aangetroffen sleutel werkt alleen voor slachtoffers van specifiek die aanval, en niet voor alle REvil-slachtoffers. REvil is een van de beruchtste ransomwarebendes die naast Kaseya duizenden anderen slachtoffers hebben gemaakt. REvil verdween vorige maand nadat de websites van de bende offline gingen. Het is niet bekend wat er met de criminelen is gebeurd.

Het is evenmin onbekend hoe de REvil-sleutel op het internet is verschenen. Er was wel een decryptor beschikbaar, die Kaseya had gekregen van 'een onbekende partij'. Kaseya werkte samen met beveiligingsbedrijf Emsisoft om de ransomwareslachtoffers gratis te helpen. Die moesten daarvoor wel een non disclosure agreement tekenen.