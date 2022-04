Russische geheime dienst pakt ransomwarebende REvil op

De Russische geheime dienst FSB heeft een groep hackers aangehouden die achter de REvil-ransomware zat. Dat deed de dienst na een verzoek van de Verenigde Staten. Daarmee is een van de grootste ransomwarebendes ter wereld opgedoekt.

In totaal zijn veertien leden van de bende opgepakt, schrijft de federale veiligheidsdienst in een verklaring. Bij de actie werden 25 woningen in Moskou, Sint-Petersburg en Lipetsk doorzocht. Daarbij werden computers en cryptovalutawallets in beslag genomen, maar ook twintig auto's, 600.000 dollar, 500.000 euro en 426 miljoen roebel, omgerekend 4,86 miljoen euro. De bendeleden worden verdacht van het bezit van illegaal geld.

De FSB zegt de operatie te hebben uitgevoerd op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Dat is opvallend, want Russische ransomwarebendes hadden jarenlang vrij spel. De autoriteiten in het land lieten de bendes meestal ongemoeid zolang die geen Russische doelwitten aanvielen. Vorig jaar kwam daar verandering in; als onderdeel van diplomatieke onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Rusland zegde die laatste toe harder op te gaan treden tegen ransomwarecriminelen. Vervolgens werkten de VS samen met andere landen om REvil tijdelijk offline te halen, al kwam de groep later terug. Dat de actie nu door de Russische dienst zelf is uitgevoerd, is een sterk signaal aan bendes in het land.

REvil was een van de beruchtste vormen van ransomware. De groep maakte ransomware-as-a-service en werkte samen met affiliates die veel grote bedrijven aanvielen. De groep zat onder andere achter de aanval op Kaseya, waarmee kleinere bedrijven werden getroffen door ransomware.