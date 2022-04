Hackers vallen websites Oekraïense ministeries aan en plaatsen dreigboodschap

Verschillende Oekraïense overheidswebsites zijn aangevallen door hackers. Op de websites staat een bedreiging aan de Oekraïense bevolking, en er wordt gedreigd persoonlijke informatie openbaar te maken. Dat laatste spreekt de regering van het land tegen.

De aanval vond onder andere plaats op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs. Op de website was korte tijd een boodschap te zien die zei: "Oekraïners, alle informatie over jullie is publiek geworden. Wees bang en bereid je voor op erger. Het gaat om jullie verleden, heden en toekomst." De tekst werd geplaatst in het Oekraïens, maar ook in het Russisch en het Pools. Naast de tekst zijn er ook afbeeldingen te zien van onder meer het land Oekraïne en de Oekraïense vlag, met strepen erdoorheen. De getroffen websites zijn tijdelijk offline gehaald. Volgens onderzoeksjournalist Kim Zetter zouden alle sites op het October-cms draaien en gehackt zijn via een kwetsbaarheid in die software die al sinds september vorig jaar bekend was.

Het is nog niet bevestigd wie er achter de aanvallen zitten, maar Oekraïense autoriteiten noemen Rusland als mogelijke dader. "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar er is een lange geschiedenis van Russische cyberaanvallen tegen Oekraïne", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Reuters. Rusland heeft 100.000 soldaten aan de grens van het land gestationeerd en westerse landen zijn bang dat het land Oekraïne wil binnenvallen. In het verleden vielen Russische staatshackers al het elektriciteitsnetwerk van het land aan. Ook de destructieve ransomware NotPetya wordt toegeschreven aan Rusland. Die was specifiek op Oekraïense doelwitten gericht.

In de boodschap wordt gesproken over het uitlekken van persoonlijke data. Daarover worden geen details gegeven. Woordvoerders van de regering zeggen tegen Reuters dat er geen persoonlijke data is gestolen bij de aanval. Ondertussen zouden sommige websites hersteld zijn, maar andere zijn nog offline om verdere verspreiding van de boodschap te voorkomen. Het Kremlin ontkent tegenover Reuters alle betrokkenheid en zegt dat het gaat om 'ongefundeerde beschuldigingen'.