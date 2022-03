Washington Post: Rusland zat volgens VS achter cyberaanval op Viasat-internet

Analisten van Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geconcludeerd dat Rusland achter de cyberaanval op satellietinternetdienst Viasat zat. Dat vertellen Amerikaanse functionarissen aan The Washington Post.

De cyberaanval op het netwerk van Viasat viel samen met het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Inlichtingenanalisten van de VS hebben volgens The Washington Post geconcludeerd dat Russische staatshackers deze uitval hebben uitgevoerd. De aanval zou zijn uitgevoerd door de militaire spionagedienst GRU, vertellen anonieme Amerikaanse functionarissen die bekend zijn met de zaak aan krant. Reuters meldde eerder al dat westerse inlichtingendiensten onderzoek deden naar de oorsprong van de aanval.

De overheid van de VS heeft nog geen publieke mededelingen gedaan over haar conclusies, schrijft The Washington Post. Een woordvoerder van de Amerikaanse National Security Council zei 'nog geen toeschrijvingen te kunnen delen'. "Zoals we al hebben gezegd, maken we ons zorgen over het kennelijke gebruik van cyberoperaties om communicatiesystemen in Oekraïne en in heel Europa te verstoren, en de toegang van bedrijven en personen tot internet te beïnvloeden", voegde de woordvoerder daaraan toe.

De aanval begon op 24 februari, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, en werd gericht op de grondinfrastructuur van het KA-SAT-netwerk van Viasat. De cyberaanval verstoorde communicatie van het Oekraïnse leger en overheidsorganisaties, maar had ook gevolgen voor de rest van Europa. 'Tienduizenden' klanten hadden na de aanval geen toegang tot het internetsatellietennetwerk van Viasat, meldde het bedrijf. Een paar weken na de aanval waren bepaalde modems nog steeds offline, schreef Reuters eerder.