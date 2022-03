Spotify zet ook gratis variant streamingdienst stop in Rusland

Spotify gaat de Russische markt volledig verlaten. Het bedrijf bood sinds begin maart al geen betaald abonnement meer aan en ook Spotify Free is straks niet meer beschikbaar. Het bedrijf geeft als reden de nieuwe desinformatiewetten in het land.

Spotify had zijn betaalde aanbod al stopgezet op 9 maart, zo schreef onder andere Variety destijds. Daarnaast had het ook al zijn Russische kantoren gesloten en Russische staatsmedia RT en Sputnik van het platform gehaald. Het wilde Spotify Free blijven aanbieden om 'de globale informatievoorziening op gang te houden'.

Daaraan komt nu ook een eind, blijkt uit een bericht dat onder andere door Bloomberg gedeeld wordt. "Helaas maakt recent ingevoerde wetgeving het moeilijker om informatie te vergaren. Vrije meningsuiting wordt geëlimineerd en bepaalde soorten nieuws vormen een gevaar voor Spotify's werknemers en mogelijk zelfs luisteraars". In Rusland kunnen mensen die in de ogen van de staat valse informatie over de oorlog in Oekraïne delen tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen, staat in de nieuwe wet.

Spotify verwacht dat ergens in april het stopzetten van de dienstverlening in het land is afgerond. Eerder deze maand zei Spotify-cfo Paul Vogel al dat er 1,5 miljoen abonnees in Rusland zaten, wat een omzetverlies van minder dan 1 procent vertegenwoordigt voor de audiostreaminggigant.