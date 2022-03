9to5Google ontdekt verwijzingen naar nieuwe Fitbits, schijnbaar zonder Wear OS

9to5Google heeft in een teardown van de Fitbit-app verwijzingen naar drie nieuwe smartwatches gevonden, maar geen enkele daarvan lijkt op Wear OS 3 te gaan draaien. Fitbit zegt wel te werken aan een slim horloge met het nieuwe besturingsssysteem van Samsung en Google.

9to5Google ontdekte de verwijzingen in het .apk-bestand van de Fitbit-Android-app. Het gaat om apparaten met de codenamen Hera, Rhea en Nyota. Die eerste twee zouden schermresoluties van 336 bij 336 pixels hebben, wat overeenkomt met de resoluties van de Fitbit-smartwatches Sense en Versa 3. Die twee zouden dus opvolgers daarvan kunnen zijn. De derde, Nyota, zou een schermresolutie van 124 bij 208 pixels hebben, op slechts twee rijen pixels na dezelfde resolutie als de Fitbit Luxe.

9to5Google vertelt verder dat de verwijzingen naar de drie apparaten gevonden zijn 'in code gerelateerd aan de softwarebrug die smartwatches met smartphones verbindt via Bluetooth'. De redactie van de site redeneert dat een Wear OS-smartwatch deze softwarebrug niet nodig zou hebben, omdat dat os zijn eigen manier van communiceren met een smartphone heeft. Daarom zou het niet gaan om Wear OS.

Fitbit-ceo James Park was er wel duidelijk over in zijn toespraak tijdens Google I/O 2021: "In de toekomst zullen we smartwatches maken die gebaseerd zijn op Wear OS". Geen van deze drie modellen lijkt echter de smartwatch waar Park het destijds over had. Fitbit heeft verder nog niets aangekondigd over een Wear OS 3-smartwatch. De Samsung Galaxy Watch 4 is nog altijd de enige smartwatch op de markt die draait op Wear OS 3, de versie van het os die een product is van de nieuwe samenwerking tussen Google en Samsung.