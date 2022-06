Fitbit Charge 5-wearable met kleurenscherm kost 180 euro

Fitbit kondigt de Charge 5 aan, de opvolger van de Charge 4. Het nieuwe model heeft een kleurenoledscherm in plaats van een monochroom scherm. Daarnaast heeft het scherm afgeronde hoeken en ondersteunt het always-on. De Charge 5 verschijnt eind september.

De Charge 5 is Fitbits eerste tracker met een always-on-scherm. Gebruikers kunnen hiermee bijvoorbeeld statistieken zien tijdens het trainen. Het oledscherm is tevens 'twee keer zo helder' als het scherm van de Charge 4, aldus de fabrikant. Het scherm is met 21,8mm iets minder lang dan het Charge 4-model, maar is wel een stuk breder met 14,7mm. Het scherm van het Charge 4-model meet 22,7x12,5mm. De Charge 5 heeft een schermdiagonaal van 1,04".

Verder is het nieuwe model 10 procent dunner dan de voorganger. De accu van de Charge 5 gaat tot zeven dagen mee en is in twee uur tijd naar honderd procent op te laden. De Charge 5 kan maximaal vijftig meter onder water en vereist een smartphone met minimaal Apple iOS 12.2 of Android 8.0 om de Fitbit-app te kunnen gebruiken.

Net als zijn voorganger heeft de Charge 5 ingebouwde gps. De tracker ondersteunt daarnaast twintig trainingsmodi, automatische sportherkenning en is de eerste Fitbit-tracker met een eda-sensor. Zo'n electrodermal activity-sensor meet volgens Fitbit de reactie van het lichaam op stress aan de hand van veranderingen in de zweetklieren op vingers. De Fitbit Sense kreeg als eerste Fitbit-apparaat een eda-sensor.

De Charge 5 deelt meer functies met de Sense, zoals de ecg-app. Deze app komt 'binnenkort' beschikbaar en kan onder meer hartritmestoornissen opsporen. Net als andere Fitbit-smartwatches ondersteunt de Charge 5 ook Fitbit Premium, waarmee voor een meerprijs extra functies beschikbaar komen. Daarbij gaat het om onder meer een dagelijkse herstelscore, 'persoonlijke inzichten, begeleiding op maat' en een diepere analyse van de slaap van de gebruiker.

De Fitbit Charge 5 kost 180 euro en is dit najaar wereldwijd verkrijgbaar. Volgens de Fitbit-site worden bestellingen eind september geleverd. Kopers kunnen kiezen uit een zwarte, witte of blauwe variant. Ook zijn er verschillende bandjes te koop, zoals siliconen varianten en sportbandjes. Standaard wordt de Charge 5 met een grote en kleine band geleverd en een laadkabel.

Fitbit is sinds begin dit jaar onderdeel van Google. De Charge 5 is de derde wearable die is uitgebracht nadat de overname is afgerond. Eerder dit jaar kwamen de Fitbit Ace 3 en Fitbit Luxe uit.