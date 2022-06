Fitbit werkt aan functie om snurken te detecteren

Fitbit werkt aan een functie om in kaart te brengen of een gebruiker snurkt. Daarvoor gebruiken de smartwatches de ingebouwde microfoon, die de situatie 's nachts in de gaten houdt. Ook wordt het niveau van het omgevingsgeluid gemeten.

Dat publiceert 9to5Google, die een teardown deed van de Fitbit-app, versie 3.42. De app en smartwatch meten eerst de baseline van het geluid, dus hoeveel constant achtergrondgeluid er is. Daaropvolgend luistert de smartwatch constant naar geluid dat daarbovenuit komt en 'voert een berekening uit om te bepalen of het snurken is of iets anders'. De hoeveelheid snurken wordt ingedeeld in een van drie categorieën: 'niet tot mild' bij maximaal 10 procent van de slaaptijd snurken, 'middelmatig' bij 10 tot 40 procent en 'vaak' bij meer dan 40 procent van de tijd.

Snurken kan een indicatie zijn van bijvoorbeeld slaapapneu, waarbij iemand gedurende periodes van minstens 10 seconden stopt met ademen tijdens het slapen. Wanneer de adem weer begint, snurkt men daar vaak bij. Slaapapneu kan weer andere gezondheidskwalen tot gevolg hebben.

Of en wanneer de functie uitkomt, is niet bekend. De aanwijzingen zijn gevonden in niet-openbare delen van de Fitbit-app en zijn nog niet officieel aangekondigd. De functie vereist een microfoon, waardoor dit alles gaat over de smartwatches van Fitbit en niet de fitnesstrackers.