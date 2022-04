EU is akkoord met overname Fitbit door Google, maar stelt eisen aan datagebruik

De Europese Commissie is akkoord gegaan met de overname van Fitbit door Google. Volgens het EU-orgaan zijn er geen nadelige effecten te verwachten, mede omdat de Commissie enkele nadere eisen heeft opgelegd aan Google, zoals beperkingen in hoe gebruikersdata kan worden ingezet.

In de verklaring zegt EU-commissaris Margrethe Vestager dat de markt voor wearables en de bijbehorende digitale gezondheidsruimte open en concurrerend blijft. Dat onderbouwt ze door te wijzen op een aantal toezeggingen die Google heeft gedaan. Die gaan over hoe Google de verzamelde data kan gebruiken voor advertenties, de interoperabiliteit tussen wearables van concurrenten van Google en Android, en hoe gebruikers hun gezondheidsdata kunnen blijven delen.

Eerder heeft de Commissie een grondig onderzoek verricht naar de voorgestelde overname. Daarbij werd informatie verzameld van concurrenten van Google en Fitbit, maar ook van andere participanten op deze markt, nationale mededingingswaakhonden en de Europese samenwerking van privacytoezichthouders. Op basis van de bevindingen werd geconcludeerd dat de transactie de concurrentie in meerdere markten zou schaden.

Daarbij doelt de EC vooral op het idee dat Google met Fitbit nog meer data tot zich kan nemen en zodoende op de verschillende advertentiemarkten een nog groter voordeel zou krijgen. Daarnaast was er de zorg dat de toegang van concurrenten tot de Fitbit Web API beperkt zou kunnen worden. Dat kan concurrerende wearable-fabrikanten raken door de interoperabiliteit van hun producten met Android te verslechteren.

Om te voldoen aan deze zorgen zijn voor de duur van tien jaar een aantal toezeggingen van Google afgedwongen. Die kunnen nadien wederom voor de duur van tien jaar worden verlengd. Er komt ook een persoon die specifiek toeziet op de implementatie van de toezeggingen. Deze persoon krijgt daarvoor ruime bevoegdheden, zoals toegang tot gegevens, personeel, faciliteiten en technische informatie van Google.

Het gaat onder meer om de toezegging van Google dat er toegang zal blijven tot de gezondheids- en fitnessdata via onder meer de Fitbit Web API, zonder dat daar toestemming van gebruikers of betaling voor nodig is. Verder mag Google deze data niet voor advertenties gebruiken als de data binnen de Europese Economische Ruimte is verzameld via Fitbit-producten. Daarnaast wordt de gebruikersdata apart gehouden en opgeslagen in een 'data silo', zodat dit wordt gescheiden van andere Google-data die voor advertentiedoeleinden worden gebruikt. Ook heeft Google toezeggingen gedaan om de interoperabiliteit met Android-smartphones te waarborgen.

De Commissie kwam op basis van het onderzoek niet tot de conclusie dat Google door het bundelen van de databases van Google en Fitbit een zodanig groot voordeel krijgt dat concurenten niet meer in staat zouden zijn te concurreren. Daarbij stipt de Commissie ook aan dat de digitale healthcaresector in Europa nog niet volwassen is en dat er een veelheid aan spelers in actief zijn. Bovendien heeft Fitbit 'een kleine gebruikerscommunity in het groeiende smartwatchsegment', aldus de Commissie. Google heeft tijdens dit overnameproces altijd aangegeven dat de overname te doen was om de Fitbit-apparaten en dus de hardware, en niet de data.