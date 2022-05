Britse marktwaakhond begint onderzoek naar Googles Privacy Sandbox-initiatief

Britse autoriteiten gaan onderzoek doen naar Googles plan om third-partycookies te blokkeren. De handelswaakhond in het land gaat kijken of Google daardoor niet onterecht veel advertentie-inkomsten krijgt. Het onderzoek komt na klachten van de advertentie-industrie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Competition and Markets Authority of CMA in het Verenigd Koninkrijk. Dat kondigde het onderzoek vrijdag aan. De CMA kijkt specifiek naar een nieuw programma van Google genaamd Privacy Sandbox. Dat kondigde Google in 2019 al aan.

Privacy Sandbox bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een api die conversie kan meten. Google zegt dat het doel van dat programma is om 'een veilige omgeving voor personalisatie te maken die de privacy van gebruikers beschermt'. Een gevolg daarvan is dat Google in 2022 alle ondersteuning voor cookies van derden uit Chrome en Chromium-software wil verwijderen.

De Britse CMA onderzoekt nu of dat gaat leiden tot nog meer advertentie-uitgaven die direct aan Google worden gedaan. De instantie deed eerder al een vooronderzoek en concludeerde daarin dat er mogelijke risico's aan het plan van Google zaten. Zo zouden uitgevers mogelijk moeilijker winst kunnen maken en zou Google een dominante positie op de advertentiemarkt kunnen krijgen.

De toezichthouder heeft eerder al gesproken met onder andere de privacywaakhond in het VK om te kijken hoe bedrijven als Google privacyzorgen kunnen wegnemen zonder daarbij de markt te verstoren. Daarbij is ook met Google gesproken. Google heeft de plannen voor Privacy Sandbox nog niet definitief uitgewerkt en de CMA ziet het huidige onderzoek als een voortzetting van die gesprekken met de techgigant. "Het huidige onderzoek moet zorgen voor een raamwerk voor het voortzetten van dit werk en potentieel een legale basis bouwen voor een mogelijke oplossing."

De waakhond voert het onderzoek met name uit na klachten van de belangengroep Marketers for an Open Web. Dat is een groep van krantenuitgevers die bang zijn dat Google Privacy Sandbox gebruikt om zijn macht te vergroten.

Google bevestigt tegenover Engadget dat het samenwerkt met de CMA voor het onderzoek. "De sector moet grote veranderingen doorvoeren in de manier van digitaal adverteren als het het web meer privé wil maken en tegelijk het vrije en open internet wil steunen", zegt het bedrijf.