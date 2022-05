'Path of Exile 2 komt waarschijnlijk pas in 2022 uit'

Het vervolg op Path of Exile komt waarschijnlijk pas in 2022 uit. Door het coronavirus loopt de ontwikkeling van de game vertraging op, zegt Grinding Gear-directeur Chris Wilson in een interview.

Wilson houdt in een interview met PCgamer nog een slag om de arm en noemt geen harde releasedatum voor Path of Exile 2. Op de vraag of de game pas in 2022 verschijnt, antwoordt hij: "Ja, dat lijkt me accuraat." Wilson sprak tegen de website over de aankomende opvolger van de originele game, die zich twintig jaar later afspeelt. De ontwikkeling van de game loopt volgens hem vertraging op door het coronavirus.

Dat zou met name komen doordat de gameontwikkelaar uit Nieuw-Zeeland moeite heeft nieuw talent aan te trekken. "We hebben moeite om internationale werknemers aan te nemen omdat de grenzen van Nieuw-Zeeland nog steeds dicht zijn", zegt Wilson. "Dat houdt de exponentiële groei van ons team tegen. De snelheid van onze ontwikkeling gaat niet zoals we gehoopt hadden." Een ander probleem is volgens Wilson dat het werk aan bestaande updates voor de originele game ook trager verloopt door al het thuiswerken, ook een gevolg van de pandemie. Dat zou meespelen in de vertraging van het vervolg. Wilson zegt dat de ontwikkelaar waarschijnlijk aan het eind van dit jaar een definitieve releasedatum voor Path of Exile 2 kan geven.