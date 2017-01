Door Emile Witteman, donderdag 19 januari 2017 10:21, 28 reacties • Feedback

Submitter: wyll

Grinding Gear Games heeft aangekondigd dat het Path of Exile uit gaat brengen voor de Xbox One. Op enkele kleine gameplayverschillen na is het spel identiek aan de pc-versie. Het komt later dit jaar uit.

De gameontwikkelaar kondigt de port aan op zijn forum. Mensen die het spel op de Xbox One spelen, kunnen niet met pc-spelers online spelen, omdat volgens de ontwikkelaar er kleine veranderingen zitten in de gameplay. Bijvoorbeeld op het gebied van Flask-slots en hoe bepaalde skills gebruikt kunnen worden. Het spel komt uit met alle uitbreidingen die op dat moment ook voor de pc zijn verschenen. Alle volgende uitbreidingen zullen tegelijkertijd op beide platformen verschijnen.

Path of Exile is origineel alleen voor de pc uitgekomen, in oktober 2013. De online-rpg kan gratis gespeeld worden, maar binnen het spel kunnen er wel bepaalde items gekocht worden. Deze items zijn volledig cosmetisch, waardoor betalende spelers geen voordeel hebben ten opzichte van spelers die niets aan het spel willen uitgeven.