Door Julian Huijbregts, woensdag 15 februari 2017 11:20, 12 reacties • Feedback

Submitter: Vandro

De gratis speelbare online-rgp Path of Exile krijgt een grote uitbreiding met de titel The Fall of Oriath. De uitbreiding voegt een vijfde act toe en een tweede deel met nog eens vijf acts. Eind april gaat een bta van start, in juni of juli moet de definitieve release plaatsvinden.

In de aankondiging schrijft ontwikkelaar Grinding Gear Games dat naast het toevoegen van de nieuwe acts de moeilijkheidsgraden Cruel en Merciless zijn weggehaald. Als de update is uitgebracht, is het mogelijk om de tien acts achter elkaar te doorlopen.

De ontwikkelaar heeft een pagina online gezet waarop informatie staat over de nieuwe acts en toont een trailer van de uitbreiding. Met de vijfde act wordt het eerste deel van het verhaal afgesloten, maar er komen ook meteen vijf nieuwe acts, die zich volgens de makers afspelen in bekende en nieuwe locaties in Wraeclast.

Volgens de planning vindt eind april of begin mei een bèta van The Fall of Oriath plaats. De definitieve release moet in juni of juli plaatsvinden. Path of Exile is sinds 2013 op de markt. De game is gratis te spelen, maar er zijn items die voor echt geld aangeschaft kunnen worden. In januari kondigde de ontwikkelaar aan dat er later dit jaar een Xbox One-versie van het spel uitkomt.