Grinding Gear Games kondigt Path of Exile 2 aan

Grinding Gear Games heeft Path of Exile 2 aangekondigd. Een releasedatum is er nog niet, maar de bètatests moeten op zijn vroegst eind 2020 van start gaan. Verder is er wel uitgebreid beeldmateriaal getoond in de vorm van een trailer en een gameplay preview.

Op de website voor Path of Exile 2 staat dat de nieuwe game zowel een nieuwe campagne als die van Path of Exile 1 zal bevatten. Ook content die in de tussentijd voor deel 1 uit gaat komen, zal ook in deel 2 zitten. Daarnaast zullen via microtransacties gekochte waren voor PoE1 ook geldig zijn in het vervolg. Verder krijgt de game een nieuw skill system, klasses, een verbeterde engine en meer. De makers stellen dat ze "een hoop veel verzochte aanpassingen in een keer toepassen" in het vervolg.

Path of Exile is een free-to-play-game en hoewel dat niet nadrukkelijk gezegd wordt op de webpagina voor deel 2, valt het te verwachten dat deze ook free-to-play zal zijn. Wie de game voor het eerst ziet, zal waarschijnlijk meteen het Diablo-eske aspect van de game herkennen. Spelers van de game stellen echter dat de game juist meer complexiteit en diepgang bevat dan bijvoorbeeld Diablo 3. Platformen zijn nog niet aangekondigd, maar het eerste deel is voor Windows, Xbox One en PlayStation 4 uitgekomen.

Ontwikkelaar Grinding Gear Games is gevestigd in Nieuw-Zeeland, werd in 2006 opgericht en bracht Path of Exile in 2013 uit. Dat is tot dusver hun enige game. De studio is voor 80 procent eigendom van de Chinese internetgigant Tencent.