Early access van Path of Exile 2 is uitgesteld naar 6 december

De release van de early access van Path of Exile 2 is met drie weken uitgesteld. Het zou aanvankelijk beschikbaar komen op 15 november, maar door problemen met de serverinfrastructuur is die datum niet meer haalbaar. De nieuwe releasedatum is 6 december.

Ontwikkelaar Grinding Gear legt in een forumpost uit dat het er eerst voor wil zorgen dat alle via microtransacties verkregen items uit Path of Exile 1 beschikbaar zijn en werken in PoE 2. Dat was namelijk een van de belangrijkste beloften van de ontwikkelaar aan de spelers, zegt medeoprichter Jonathan Rogers.

"Om dat te kunnen doen, moeten we de accountsystemen integreren voor niet alleen Path of Exile 1 en 2 op pc, maar ook voor de consoles. We moeten alles perfect krijgen zodat niemand iets verliest waarvoor hij of zij betaald heeft en niemand zijn account kwijtraakt. Daarom hebben we besloten om de release uit te stellen", verklaart Rogers.

Path of Exile 2 was al in 2019 aangekondigd. Door de coronapandemie heeft de ontwikkeling van de rpg vertraging opgelopen. Grinding Gear werkt namelijk vanuit Nieuw-Zeeland en doordat de grenzen van het land door de pandemie langere tijd dicht waren, was het moeilijk om internationale werknemers aan te nemen. Hoelang de game in early access blijft, is nog niet bekend.