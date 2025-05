Zoom brengt vernieuwde versie AI Companion uit

Zoom heeft maandag AI Companion 2.0 uitgebracht, een vernieuwde versie van zijn AI-assistent. Volgens de videobelapp kan Companion nu 'beter context begrijpen en gerichter actie ondernemen'. Het is beschikbaar voor alle betalende gebruikers van Zoom.

Gebruikers kunnen Zoom AI Companion 2.0 vinden via een zijpaneel in Zoom Workplace, schrijft de app in een aankondiging. Dit paneel toont automatisch geprioriteerde acties die de AI-assistent kan uitvoeren, zoals het prioriteren of samenvatten van bepaalde chatgesprekken.

De bot maakt gebruik van informatie uit Zoom Workspace om zijn taken uit te voeren. Als AI Companion toegang heeft tot Microsoft Outlook en Gmail kan het daar ook informatie vandaan halen, zoals ingeplande afspraken, documenten en presentaties.

Via de door AI aangedreven zoekmachine Perplexity kan de bot naar informatie zoeken via het web en volgens Zoom 'duidelijke samenvattingen en antwoorden op specifieke vragen geven'.

Zoom wil eind 2024 Zoom Tasks beschikbaar maken. Volgens de app moet de functie in combinatie met AI Companion 'gebruikers beter helpen door acties binnen Zoom te monitoren en voltooien'.