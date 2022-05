Zoom neemt ontwikkelaar callcentersoftware Five9 over voor 12,5 miljard euro

Videochatdienst Zoom neemt Five9 over voor 14,7 miljard dollar, omgerekend ongeveer 12,5 miljard euro. Five9 is een bedrijf dat cloudsoftware ontwikkelt voor call- en contactcenters. Het is de grootste overname door Zoom tot nu toe.

Zoom betaalt de 14,7 miljard volledig met aandelen. Naar verwachting wordt de overname in de eerste helft van 2022 afgerond, meldt Zoom. De bedrijven hebben een overeenstemming bereikt, maar Five9-aandeelhouders en toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren. Het videobelplatform verwacht naar eigen zeggen dat de Five9-overname het bedrijf zal helpen om 'zijn aanwezigheid bij klanten' te verhogen.

Het bedrijf wil zich met de overname ook gaan richten op de contactcentermarkt. De overname zou volgens het platform ook goed passen bij Zoom Phone. Dat is een clouddienst die een zakelijk alternatief moet vormen voor reguliere telefonie.

Five9 is in 2001 opgericht en maakt cloudsoftware die gebruikt wordt door call- en contactcenters, bijvoorbeeld om medewerkers op te leiden en ze van informatie te voorzien waarmee ze klanten kunnen helpen. De software van het bedrijf kan ook klanten automatisch naar relevante callcentermedewerkers doorverbinden en biedt virtuele assistenten voor bellers.

Het contactcenterplatform wordt na de overname een operationele eenheid binnen Zoom en de ceo van Five9, Rowan Trollope, wordt een president bij Zoom en behoudt ook zijn functie binnen Five9, meldt het bedrijf.

Het betreft de grootste overname door Zoom tot nu toe. Het bedrijf nam eerder al cryptografieplatform Keybase over. Welk bedrag Zoom daarvoor heeft betaald, is niet bekend. Vorige maand nam Zoom de Duitse start-up Kites over. Dat is een bedrijf dat werkt aan software die realtime vertalingen biedt middels machinelearning.