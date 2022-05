Zoom stelt Zoom Apps en evenementenorganisatietool Events beschikbaar

Zoom stelt het platform Zoom Apps definitief beschikbaar. Met die zogenoemde Zapps kunnen ontwikkelaars apps uitbrengen binnen de Zoom-app. Dat begint met software als Dropbox en SurveyMonkey. Ook komt Zoom Events breed beschikbaar.

De Zoom Apps werden vorig jaar aangekondigd, maar zijn nu definitief beschikbaar. Zooms Apps of Zapps zijn applicaties die in Zoom kunnen worden geïntegreerd, zoals games, projectmanagementtools en nieuwsbrieven. De Zoom Apps zijn te downloaden in Zooms eigen marktplaats. Daar staan nu iets meer dan vijftig applicaties in, waaronder Kahoot, Asana, Dropbox Spaces en SurveyMonkey.

De apps werken alleen in de desktop- en telefoonclients, maar niet in de browserapplicatie. Systeembeheerders kunnen beheren welke Zoom-apps binnen een netwerk worden gebruikt. Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden als ze zelf met apps aan de slag willen.

Zoom heeft naast de Apps ook Events uitgebracht. Daarmee kunnen gebruikers een eigen conferentie opzetten waar vervolgens verschillende deelnemers naar presentaties kunnen kijken. Met Events is het mogelijk gratis of betaalde evenementen aan te maken die publiek of privé zijn. Tijdens evenementen is het mogelijk diverse sessies tegelijk te draaien. De tool heeft een chatlobby en een ingebouwd ticket- en registratiesysteem. In het najaar wordt de functie uitgebreid voor evenementen die dagen duren en verschillende tracks hebben.