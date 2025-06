Zoom belooft AI-modellen alleen te trainen met gebruikersdata na opt-in

Zoom belooft dat het geen AI-modellen gaat trainen op audio, video en chats zonder expliciete toestemming van gebruikers. Het bedrijf kwam vorige week onder vuur te liggen toen het zijn algemene voorwaarden aanpaste om dat mogelijk te maken.

Zoom reageert in een blogpost op de ophef die eerder ontstond. Het bedrijf paste zijn algemene voorwaarden aan, die sinds 27 juli actief zijn. Daarin schrijft Zoom dat het klantdata kan gebruiken om machinelearning- of kunstmatige-intelligentiemodellen te trainen. "Zoom kan dienstgegenereerde data benaderen, gebruiken, verzamelen, creëren, aanpassen, distribueren, verwerken, delen, onderhouden en opslaan voor ieder doel, onder andere voor doelen als machinelearning en kunstmatige intelligentie, waaronder het trainen en bijwerken van algoritmes en modellen", staat in het nieuwe privacybeleid te lezen. Zoom bracht eerder dit jaar al tools uit zoals Zoom IQ, een slimme assistent die het bedrijf in samenwerking met OpenAI maakt.

De veranderingen werden al in maart van dit jaar doorgevoerd, maar vielen pas recent op. Zoom reageert nu op de ophef die naar aanleiding van die wijzigingen ontstond. Het bedrijf zegt nu te reageren om transparanter te zijn over welke data het verzamelt. Zoom meldt dat het de algemene voorwaarden, specifiek sectie 10.4, opnieuw heeft aangepast. Het bedrijf heeft daaraan toegevoegd dat het 'geen audio, video of chats gebruikt om kunstmatige-intelligentiemodellen te trainen zonder toestemming'.

In de praktijk betekent dit dat gebruikers zelf toestemming moeten geven via een opt-in. Bij zakelijke gebruikers moeten de beheerders dat doen. In groepsgesprekken krijgen alle deelnemers daar een melding van.