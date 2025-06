Zoom past voorwaarden opnieuw aan, traint AI-modellen niet meer op gebruiksdata

Zoom gaat helemaal geen gebruikersdata meer gebruiken om kunstmatige-intelligentiemodellen te trainen. Het bedrijf liet die mogelijkheid aanvankelijk nog open door dat opt-in te maken, maar ziet nu helemaal af van de controversiële beleidswijziging.

Zoom heeft de algemene voorwaarden opnieuw bijgewerkt, schrijft het bedrijf in een reactie aan Tweakers. "Als onderdeel van onze toewijding aan de privacy van onze klanten heeft Zoom zijn algemene voorwaarden bijgewerkt om te tonen dat het geen audio, video, chats, beelddelen, bijlagen en andere communicatie zoals pollresultaten, whiteboards en reacties gebruikt om kunstmatige-intelligentiemodellen te trainen", zegt het bedrijf. Het gaat om Zooms eigen modellen, maar ook AI-modellen van derde partijen.

Het bedrijf verandert daarmee voor de derde keer in korte tijd zijn algemene voorwaarden nadat daar ophef over ontstond. Eerder dit jaar paste Zoom die voorwaarden zo aan dat het mogelijk werd om gebruikersdata in te zetten voor het trainen van AI. Eerder deze maand kwam Zoom daar deels op terug door die training alleen toe te staan na een opt-in. Nu verandert het bedrijf ook dat; de data wordt helemaal niet meer gebruikt, ook niet als klanten daarvoor kiezen.