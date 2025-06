Irak schrapt Telegram-verbod na toezeggingen chatplatform

Irak heeft zondag zijn verbod op chatdienst Telegram opgeheven. Het land verbood het chatplatform vorige week vanwege bezorgdheid over de veiligheid. Telegram zou enkele kanalen offline hebben gehaald waarin persoonsgegevens van Irakezen werden gedeeld.

Het telecomministerie van Irak zegt het verbod op Telegram opgeheven te hebben. Het ministerie heeft dat naar eigen zeggen gedaan vanwege 'de reactie' van Telegram op de eisen die het land stelde. Irak eiste vorige week dat Telegram bepaalde kanalen zou sluiten waarin de persoonsgegevens van ambtenaren en burgers worden gedeeld, schrijft Reuters. Het land zou ook gevraagd hebben om 'de entiteiten' achter die kanalen bekend te maken, meldt het persbureau.

Telegram zegt in een statement tegen Reuters dat het bedrijf geen gebruikersgegevens heeft gedeeld met Irak. Een woordvoerder van het platform benadrukt dat het delen van persoonsgegevens op Telegram verboden is volgens de algemene voorwaarden. "We kunnen bevestigen dat onze moderators verschillende kanalen met persoonlijke gegevens hebben verwijderd. We kunnen echter ook bevestigen dat er geen privégegevens van gebruikers zijn opgevraagd bij Telegram en dat er geen zijn gedeeld", aldus het bedrijf.

Irak stelde vorige week een verbod in op Telegram. Het chatplatform wordt veel gebruikt als berichtendienst, maar ook om nieuws te verspreiden. Sommige kanalen bevatten volgens Irak grote hoeveelheden persoonlijke gegevens, waaronder de namen, adressen en familiebanden van Irakezen. Irak zei vorige week dat Telegram niet was ingegaan op verzoeken van het land.