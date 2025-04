Chatapp Telegram krijgt Stories. Die verschijnen achter een apart menu dat kan worden opgeroepen in de UI. Gebruikers kunnen Stories koppelen aan hun profiel en bepalen hoelang en door wie ze te zien zijn.

De Stories komen 'binnenkort', maar het is niet bekend wanneer precies, zegt Telegram-oprichter Pavel Durov in een post op zijn eigen kanaal. Dat moet ergens begin juli gebeuren. Volgens Durov waren Stories een veelgevraagde feature; ruim de helft van de verzoeken aan de ontwikkelaars zou deze feature betreffen.

Durov heeft een concept gedeeld van hoe de Stories eruit komen te zien. Ze hebben veel weg van hoe de meeste storyfuncties in andere apps eruitzien. Gebruikers kunnen ze zien door boven in de app op Chats te klikken, waarna er een horizontale balk uitklapt met Stories van vrienden. Ook is het daar mogelijk eigen Stories te maken. Gebruikers kunnen die voorzien van bijschriften en het is mogelijk zowel de voor- als de achtercamera voor een Story te gebruiken.

Net als bij de meeste andere Stories-functies wordt het ook bij Telegram mogelijk om te bepalen wie de posts kan zien. Dat kan iedereen zijn, maar ook alleen vrienden in een contactenlijst of een paar specifiek aangegeven contactpersonen. Het wordt daarnaast mogelijk om te bepalen hoe lang Stories beschikbaar blijven. Dat kan voor een periode van 6, 12, 24 of 48 uur, of permanent.