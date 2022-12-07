Telegram maakt gebruik berichtendienst zonder simkaart mogelijk

Telegram heeft een update uitgebracht waardoor de berichtendienst voortaan zonder simkaart te gebruiken is. De chatapp krijgt ook een agressieve anti-spamfilter mee en de mogelijkheid om tijdelijke qr-codes aan te maken voor het delen van accounts.

Gebruikers die geen simkaart willen gebruiken in combinatie met de chatapp, kunnen ervoor kiezen om een anoniem telefoonnummer, dat via het blockchainnetwerk van Fragment wordt gedistribueerd, aan te kopen. De berichtendienst komt ook met een globale auto-delete timer waardoor alle toekomstige berichten in alle gesprekken automatisch verwijderd kunnen worden, als de gebruiker dat wil. Deze functie was voorheen enkel beschikbaar voor individuele gesprekken.

Het ontwikkelteam achter Telegram introduceert ook nieuwe functies voor Topics; dat zijn themagerelateerde groepsgesprekken binnen een groep. Deze Topics zijn nu ook beschikbaar voor groepen met meer dan 100 leden en gebruikers krijgen dankzij de update een nieuwe interface te zien waardoor het nog eenvoudiger is om verschillende Topics-gesprekken te volgen.

De berichtendienst introduceert ook een nieuwe anti-spamfilter die agressiever te werk zou gaan wat betreft het tegenhouden van spamberichten. Er zouden volgens Telegram dankzij de filter meer berichten tegengehouden worden, waaronder ook reguliere berichten. Die kunnen wel gemeld en aangeduid worden.

Gebruikers die hun Telegram-account willen delen zonder dat ze hun telefoonnummer daarbij kenbaar willen maken, kunnen dat voortaan doen via tijdelijke qr-codes. IOS-gebruikers krijgen een emoji-zoekfunctie die Android-gebruikers al langer hadden. Die Android-gebruikers krijgen dan weer een nieuw menu waarin de opslagruimte van de app te beheren valt.

Telegram

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 19:13
22 • submitter: jarco5000

07-12-2022 • 19:13

22

Submitter: jarco5000

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Reacties (22)

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Benedykt 7 december 2022 19:26
Klinkt als dé manier om spambots en criminele communicatie op je platform te krijgen. Ik ben benieuwd hoe efficient dat agressieve spamfilter is. :)
eilavid @Benedykt7 december 2022 21:10
Ziet er naar uit dat het zo'n 18 euro is voor een anoniem crypto nummer. Toch wel een prijskaartje.
flyas @eilavid7 december 2022 23:18
Als je het mij vraagt is het zo een slechte deal nog niet. Vergeet nl. niet dat - naast een conventieel nummer; je hier geen abonnement of beltegoed hoeft aan te schaffen. Het betreft een eenmalige fee van 9 TON, op dit moment iets van 16-17 EUR. En aangezien het nummer een NFT betreft, blijft het voor "altijd" in je bezit - zonder dat het verloopt en zonder extra kosten.
HakanX @flyas7 december 2022 23:59
Eenmalig een gratis Lyca/Lebara simkaart om te registreren en daarna wegpleuren werkt ook prima en kost precies niks.

Maar je hebt dus nog steeds een nummer nodig, dus er is weinig verandering. Slechts een extra optie. Simkaart is sowieso ouderwets, het is tegenwoordig toch al digitaal.
flyas @HakanX8 december 2022 03:28
Naja het probleem hiervan is dat je nummer op redelijk korte termijn zal verlopen na het "wegpleuren" - en verkocht aan een ander. Deze persoon kan dan in het ergste geval je account overnemen (zonder 2FA) , maar minimaal je hele account wissen. Alles behalve ideaal. Deze NFT nummers zijn dan ook niet bedoelt als wegwerp nummer :) maar juist perfect voor de lange termijn.

[Reactie gewijzigd door flyas op 22 juli 2024 17:13]

XoReP @Benedykt7 december 2022 19:29
Volgens mij moet je betalen voor zo'n dergelijk account dus dat zal de drempel voor spambots denk ik flink verhogen.
Verwijderd @XoReP7 december 2022 21:15
Spammers en oplichters maken daarvoor gewoon gebruik van gestolen creditcard gegevens.
Verwijderd 7 december 2022 19:32
Zonder Sim, maar vervolgens wel een nummer moeten koppelen. Terwijl je uiteindelijk aan een naam voldoende hebt om telegram te gebruiken. Waarom dan toch nog een nummer? Gebruikersnaam en wachtwoord is dan toch voldoende zou je denken?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:13]

The Zep Man
@Verwijderd7 december 2022 21:55
Waarom dan toch nog een nummer?
Voorkomen dat je overspoelt raakt met bot/fake accounts. Telefoonnummers hebben ter verificatie werkt als remmende factor op het aanmaken van een oneindigheid aan accounts.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:13]

Verwijderd @The Zep Man7 december 2022 22:08
Ja, maar telegram hecht waarde aan het belang anoniem te kunnen blijven. Dat is met een koppeling naar een telefoonnummer of betaalgegevens per definitie heel lastig. (Prepaid kan in Nederland nog wel, maar lang niet overal)
flyas @Verwijderd7 december 2022 23:09
Gemakkelijker dan je denkt :) Je hebt 9 TON nodig om een nummer aan te schaffen via Fragment. Korte samenvatting voor betamelijke anonimiteit: koop 20-25$ aan XMR aka Monero (waar je maar wil) en zet deze om (via een non-KYC swap service) naar ~9-10 TON gebruik makende van TOR en/of VPN. :*)

PS Er zijn vanzelfsprekend extra stappen te nemen om de anonimiteitsgraad (nog) verder te verhogen - maar het is niet mijn bedoeling een cursus te gaan geven in de comments :D
HakanX @flyas8 december 2022 00:02
Je eerste aanschaf is nog steeds via je bankrekening? Je tracht alleen daarna je sporen te wissen waar het geld heengaat.
flyas @HakanX8 december 2022 03:18
Correct, stel je gebruikt je bankrekening via een volledig KYC exchange (je hebt je ID etc moeten verifieeren) - zelfs in dat geval ben je volledig anoniem gebruikmakende van Monero. Zodra je nl. de Moneroj naar je eigen wallet stuurt - is het bedrag en/of verdere transacties niet meer traceerbaar (in sterk contrast met Bitcoin / Ethereum etc). Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om geldstromen te verhullen of andere illegale zaken, maar louter onze identiteit maximaal te beschermen. Monero is voor deze use case de perfecte tool: true digital cash.
Dazenet @Verwijderd7 december 2022 22:16
Ik dacht... fijn, maar na de eerste alinea gelezen te hebben haakte ik alweer af.

Het vragen om telefoonnummers voor een online dienst is van de zotte. Volgens mij is het niet eens toegestaan. Er mag nooit om meer informatie gevraagd worden dan er daadwerkelijk nodig is om een dienst te leveren, maja..."iedereen" doet het (ook andere diensten/bedrijven) en er is geen instantie die er iets aan doet.

De enige overgebleven app (voorzover ik weet) die alles bij het rechte eind had is Wickr Me, maar dat wordt nu ook om zeep geholpen nadat het door Amazon was aangekocht (waarschijnlijk om het na een minimale tijd bewust dood te laten bloeden).
edzob @Dazenet8 december 2022 12:08
https://app.wire.com/auth/ ondersteund volgens mij een account zonder mobiel nummer en beloven e2e encr.
dudinson 7 december 2022 19:32
Laat ik vooropstellen dat ik het idee wel begrijp, telegram zet sterk in op anonimiteit zowel in identiteit als ook gespreksthema's, wat echt handig is in landen zoals nu Iran.

Echter met deze nieuwe aankondigingen vindt ik het ook ontzettend eng, want het werkt ook de andere kant op. Het wordt nog moeilijker om de onwenselijke individuen te identificeren/volgen zonder simkaarten, de auto-delete functie klinkt geweldig in groepen maar verwijderd ook potentieel bewijs voor strafbare zaken. Je zou dus, in theorie, kunnen afspreken om met 80 mensen X te doen waarna al het bewijs gewoon verdwijnt met je timer.
Verwijderd @dudinson7 december 2022 21:31
Simkaart is ook maar een wassen neus. Die kun je ook gewoon nog steeds anoniem kopen. Criminelen zull n dat niet met naam en toenaam doen
slijkie 7 december 2022 19:26
Beetje laat, maar beter laat dan nooit. Met deze reden gebruik ik ook Threema. Ik wil mijn mobiele nummer niet gekoppelt hebben aan mijn berichten app.

Dus dit is een fijne toevoeging voor Telegram, alhoewel je ook al mensen kon benaderen met een username, is het alsnog welkom. :)
Lednov 7 december 2022 19:30
Dat hadden ze toch al? Of is het nu een feature geworden waar je voor moet betalen en dat nieuw leven in hebben geblazen?
vrilly 7 december 2022 19:39
Omgerekend $40 minimum bid voor de goedkoopste open auction. De nummers zijn basically NFT's.

Met de rest van de shit die telegram uithaalt(usernames afpakken omdat ze gewild zijn en vervolgens veilen voor crypto) is het niet echt een ontwikkeling waar ik jeej zeg
Marve79 7 december 2022 19:53
Ietwat controversieel soms maar Telegram blijft toch m'n favo messenger. Die paar keer dat ik dan naar WhatsApp moet is echt een straf, zeker die web versie.
curkey 7 december 2022 19:59
Toch heb ik Telegram er op een gegeven moment weer afgekeild. Er kwam ineens wel heel veel spamtroep binnen kort nadat ik me op een paar Ukr kanalen geabonneerd had.

Ik hou het op signal en (helaas) WA voor werk en sommige familie.

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