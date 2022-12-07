Telegram maakt gebruik berichtendienst zonder simkaart mogelijk

Telegram heeft een update uitgebracht waardoor de berichtendienst voortaan zonder simkaart te gebruiken is. De chatapp krijgt ook een agressieve anti-spamfilter mee en de mogelijkheid om tijdelijke qr-codes aan te maken voor het delen van accounts.

Gebruikers die geen simkaart willen gebruiken in combinatie met de chatapp, kunnen ervoor kiezen om een anoniem telefoonnummer, dat via het blockchainnetwerk van Fragment wordt gedistribueerd, aan te kopen. De berichtendienst komt ook met een globale auto-delete timer waardoor alle toekomstige berichten in alle gesprekken automatisch verwijderd kunnen worden, als de gebruiker dat wil. Deze functie was voorheen enkel beschikbaar voor individuele gesprekken.

Het ontwikkelteam achter Telegram introduceert ook nieuwe functies voor Topics; dat zijn themagerelateerde groepsgesprekken binnen een groep. Deze Topics zijn nu ook beschikbaar voor groepen met meer dan 100 leden en gebruikers krijgen dankzij de update een nieuwe interface te zien waardoor het nog eenvoudiger is om verschillende Topics-gesprekken te volgen.

De berichtendienst introduceert ook een nieuwe anti-spamfilter die agressiever te werk zou gaan wat betreft het tegenhouden van spamberichten. Er zouden volgens Telegram dankzij de filter meer berichten tegengehouden worden, waaronder ook reguliere berichten. Die kunnen wel gemeld en aangeduid worden.

Gebruikers die hun Telegram-account willen delen zonder dat ze hun telefoonnummer daarbij kenbaar willen maken, kunnen dat voortaan doen via tijdelijke qr-codes. IOS-gebruikers krijgen een emoji-zoekfunctie die Android-gebruikers al langer hadden. Die Android-gebruikers krijgen dan weer een nieuw menu waarin de opslagruimte van de app te beheren valt.