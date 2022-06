WhatsApp breidt groepslimiet uit naar 512 gebruikers

WhatsApp verdubbelt het aantal gebruikers dat in een groepschat kan toetreden. Voortaan bedraagt de maximale groepsgrootte 512 personen. De functie is al een paar weken beschikbaar via de bètaversie van de app en komt nu beschikbaar voor alle gebruikers.

De nieuwste versie van WhatsApp voor Android en iOS maakt het mogelijk om met 512 personen in een groep te chatten. De functie wordt momenteel uitgebracht voor alle gebruikers, meldt WABetaInfo. Voorheen was het mogelijk om met maximaal 256 gebruikers in een groepschat zitten. In vergelijking met berichtendienst Telegram valt de groepsgrootte in het niet; daar kunnen maximaal 200.000 gebruikers toetreden tot dezelfde groepschat. Bij Signal ligt dat aantal op maximaal 1000 gebruikers.

WhatsApp test momenteel een optie om back-ups in Google Drive te exporteren. Naar verluidt werkt de berichtenapp ook aan de mogelijkheid om tekstberichten na verzending te wijzigen. Onlangs kreeg WhatsApp een update die het mogelijk maakt om bestanden tot 2GB te delen. Voorheen was 100MB de bestandslimiet. Ook kunnen gebruikers voortaan reactie-emoji's plaatsen bij berichten in de app.