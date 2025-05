WhatsApp test groepsgesprekken met maximaal 1024 deelnemers

De recentste bètaversie van WhatsApp laat sommige gebruikers groepsgesprekken met maximaal 1024 deelnemers aanmaken. Eerder dit jaar verhoogde WhatsApp de limiet naar 512 deelnemers per groepsgesprek.

Het toegenomen maximumaantal deelnemers in groepsgesprekken wordt uitgerold in de WhatsApp-bèta's voor Android en iOS, meldt WABetaInfo. De functie lijkt beschikbaar te zijn voor een beperkt aantal bètagebruikers. Gebruikers in de test krijgen een limiet van 1024 deelnemers te zien bij het aanmaken van een groepsgesprek op de chatdienst. Het is niet bekend wanneer de limiet wordt verhoogd voor alle WhatsApp-gebruikers.

Het maximale aantal deelnemers in een WhatsApp-groepsgesprek lag vóór deze zomer nog op 256, hoewel de dienst deze hoeveelheid in juni al verhoogde naar een maximum van 512 deelnemers. Ter vergelijking, in berichtendienst Telegram kunnen maximaal 200.000 gebruikers toetreden tot hetzelfde groepsgesprek. Bij Signal ligt dat aantal op maximaal 1000 gebruikers.

Behalve aan de verhoging van het aantal deelnemers werkt WhatsApp ook aan functies om groepsgesprekken beter te kunnen beheren. Zo ondersteunen de recentste WhatsApp-bèta's opties voor het toelaten van nieuwe groepsleden.