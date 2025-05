NRC: Belastingdienst logt niet welke informatie medewerkers opvragen

De Nederlandse Belastingdienst kan niet achterhalen welke informatie medewerkers opvragen. Dat melden anonieme bronnen aan NRC. Volgens het dagblad compliceert dat onderzoeken naar corruptie binnen de fiscus.

Volgens NRC is het 'technisch onmogelijk' om bij te houden welke informatie door de medewerkers van de Belastingdienst wordt opgezocht. De fiscus zou 'meer dan 900' verschillende systemen gebruiken. Meestal zijn die niet aan elkaar gekoppeld. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke gegevens via medewerkers van de fiscus terecht zijn gekomen bij criminelen, meldt de krant.

Het probleem met de systemen van de Belastingdienst kwam aan het licht tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar een belastingambtenaar die wordt verdacht van corruptie, witwassen en het schenden van de geheimhoudingsplicht. Tijdens dat onderzoek is gebleken dat van heel vorig jaar geen loggegevens beschikbaar zijn van de zoekopdrachten van Belastingdienst-medewerkers. In de woning van de verdachte is 920.000 euro contant geld aangetroffen. Justitie probeerde vast te stellen of dat geld is verdiend met het verstrekken van gegevens aan criminelen, maar dat was niet mogelijk vanwege het gebrek aan loggegevens.

De Belastingdienst bevestigt in een reactie aan NRC dat het inderdaad lastig is om handelingen van medewerkers te achterhalen. De fiscus stelt dat er wel 'goed onderzoek' kan worden uitgevoerd bij integriteitsproblemen, omdat de Belastingdienst wel 'kan vaststellen tot welk soort informatie een verdachte medewerker toegang heeft gehad'. Volgens NRC werken er in totaal 25.000 mensen bij de Belastingdienst, waarvan er 10.000 toegang hebben tot gegevens van burgers of bedrijven.

De Belastingdienst beschikt over gegevens van iedereen die in Nederland belasting betaalt of een toeslag krijgt. De database van de fiscus is daarnaast gekoppeld aan bestanden van onder meer de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Deze informatie kan interessant zijn voor criminelen. In een onderzoek naar de uitbraakpoging van Ridouan T. uit de EBI in Vught was bijvoorbeeld het vermoeden dat er contact was met iemand binnen de Belastingdienst, mogelijk om de adresgegevens van vier bewakers op te zoeken. Dat kan volgens NRC niet bevestigd worden vanwege het gebrek aan logging.