Verplichte multifactorauthenticatie Mijn toeslagen uitgesteld

De Nederlandse Dienst Toeslagen stelt het verplicht inloggen via de DigiD-app of sms-controle voor Mijn toeslagen en de Kinderopvangtoeslag-app uit voor onbepaalde tijd. Voorlopig blijft het mogelijk om in te loggen met enkel een gebruikersnaam en wachtwoord.

Op de website van de Belastingdienst is te lezen dat er meer tijd nodig is om de overstap goed te laten verlopen. Inloggen via de DigiD-app of sms-controle is al langer mogelijk, maar gebruikers kunnen er op dit moment ook voor kiezen om enkel met gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen.

Eind vorig jaar kondigde Dienst Toeslagen aan dat multifactorauthenticatie vanaf 1 januari 2024 verplicht zou worden om in te loggen in Mijn toeslagen. Nederlandse burgers kunnen via Mijn toeslagen onder meer zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag aanvragen, wijzigen en stopzetten.

Update, 19.45 uur: Dienst Toeslagen maakt geen onderdeel meer uit van de Belastingdienst, maar is een zelfstandig onderdeel binnen het Nederlands ministerie van Financiën. Het artikel is aangepast.