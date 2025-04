Ministerie van Financiën en Belastingdienst NL krijgen algoritmeadviescommissie

Er komt een Adviescommissie Analytics in Nederland, nadat de ministerraad daarmee akkoord ging. De commissie geeft advies over het gebruik van 'algoritmes en risicomodellen' bij het ministerie van Financiën en haar onderdelen, waaronder de Belastingdienst.

De Rijksoverheid meldt dat de adviescommissie wordt ingesteld na akkoord van de ministerraad. De commissie bestaat uit verschillende academici en ervaringsdeskundigen die zich bezighouden met vraagstukken als privacy, de digitale samenleving en het gebruik van data en algoritmes. Emile Aarts, emeritus rector magnificus en hoogleraar computer science van Tilburg University, wordt voorzitter. De commissie gaat volgens de overheid advies geven over het gebruik van algoritmes en risicomodellen bij het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en de Dienst Toeslagen.

Volgens de Rijksoverheid is het gebruik van algoritmes en risicomodellen bedoeld om de efficiëntie en effectiviteit van werk te vergroten, maar 'mag dit uitgangspunt er nooit toe leiden dat goedwillende burgers en bedrijven tegengewerkt worden' door het gebruik hiervan. De adviescommissie moet dat borgen en krijgt daarvoor 'de vrijheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over actuele vraagstukken'. Die adviezen zullen dan gaan over het belang en doel van het model in kwestie, naast 'de privacy en de ethiek'.

Er wordt al langer gekeken naar het gebruik van besluitvormende algoritmes door de Nederlandse overheid, onder meer vanwege schandalen rondom het Systeem Risico Indicatie en later de toeslagenaffaire, waardoor Nederlanders door een risicomodel onterecht als fraudeur werden aangemerkt bij de Belastingdienst. De fiscus kreeg voor dat laatste in 2021 een AVG-boete van 2,75 miljoen euro. Na pleidooien van verschillende politieke partijen ging begin dit jaar ook een algoritmetoezichthouder van start als onderdeel van de Autoriteit Persoonsgegevens.