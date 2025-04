Nederland wil waterstoffabriek op basis van windenergie bouwen op zee

Nederland wil een grote fabriek voor groene waterstof in de zee bouwen boven Groningen. De productielocatie komt naast een windpark te staan en moet rond 2031 operationeel zijn. De fabriek krijgt 500MW aan elektrolysecapaciteit.

De Rijksoverheid claimt dat de locatie ten noorden van de Waddeneilanden als voorkeurslocatie is aangewezen omdat er daar al plannen zijn voor windparken. Ook ligt er een bestaande aardgasleiding die mogelijk hergebruikt kan worden voor waterstoftransport. Er waren al langer plannen voor de komst van een waterstofproductielocatie in Nederland. Met het aanwijzen van een locatie zegt minister Jetten 'duidelijkheid' te geven aan de sector, zodat investeringsplannen gemaakt kunnen worden.

De productielocatie moet tegen 2031 'groene' waterstof gaan produceren. Dat is waterstof die emissievrij is geproduceerd, in tegenstelling tot 'grijze' waterstof. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van elektrolyse, waarbij in dit geval de opgewekte windenergie wordt gebruikt om water te splitsen in zuurstof en waterstof. De locatie krijgt daarvoor een capaciteit van 500 megawatt. De Rijksoverheid noemt het project 'de grootste waterstof-op-zeeproductie' ter wereld.

In de aanloop naar het project wordt in Nederland ook gewerkt aan een kleinere pilot, zodat 'de eerste mankementen uit de techniek gehaald' kunnen worden. Dit kleinere project krijgt volgens de Rijksoverheid een elektrolysecapaciteit van ongeveer 50 tot 100 megawatt. Later dit jaar wordt daarvoor een locatie uitgekozen.