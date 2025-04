Politie pakt phishingverdachten op die bijna duizend Nederlanders dupeerden

De Nederlandse politie heeft in samenwerking met de Roemeense politie drie personen aangehouden op verdenking van phishing. De verdachten zouden bij de meeste slachtoffers meer dan 1000 euro hebben buitgemaakt. Het gaat om een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro.

De Nederlandse politie meldt dat de verdachten bijna duizend Nederlanders hebben opgelicht; een exact aantal wordt niet genoemd. Het gaat om phishing op onlinemarktplaatsen. Wat voor phishingtechniek de verdachten hebben ingezet, is niet bekend. Doordat er zo veel aangiftes waren, heeft de politie naar eigen zeggen informatie en gegevens aan elkaar kunnen koppelen om zo de verdachten op te sporen.

Twee van de drie verdachten zijn aangehouden in Roemenië. De derde verdachte is aangehouden in Enschede. Een vierde verdachte wordt in Roemenië verhoord. Volgens onderzoeksleider Jouke Posthumus van de Nederlandse politie is het gelukt om de verdachten aan te houden, omdat de politie een goed internationaal netwerk en een nauwe samenwerking met de Roemeense politie heeft.

Uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat het aantal meldingen van cybercrime is gehalveerd; van 9933 meldingen in 2021 naar 4471 meldingen in 2022. Die cijfers zijn van alle meldingen van cybercrime en bevatten naast phishing ook meldingen van malware en helpdeskfraude. Binnen de categorie 'cybercrime' was een lichte stijging te zien in het aantal meldingen van hacking; dat ging van 602 in 2021 naar 827 in 2022.