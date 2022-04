Man registreerde 160 domeinen om via phishing ongepubliceerde boeken te stelen

Een 29-jarige Italiaan wordt ervan verdacht dat hij ruim honderdzestig domeinnamen registreerde om onder meer van schrijvers en uitgevers manuscripten te stelen via phishing. De man vroeg niet om losgeld en verspreidde de gestolen boeken ook niet verder.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat de man de domeinen gebruikte om e-mailadressen aan te maken en zich voor te doen als werknemers van uitgeverijen, zoals redacteuren en agenten. Die e-mailadressen leken sterk op de echte mailadressen van die uitgeverijen, alleen was de letter m bijvoorbeeld vervangen door rn.

Met deze e-mailadressen wist de Italiaan zich voor te doen als honderden anderen en probeerde hij 'in honderd unieke gevallen' manuscripten te stelen van schrijvers, door zich als een uitgever voor te doen. De man werkte zelf ook bij een uitgeverij en had daardoor kennis van de uitgeverswereld.

Het ministerie verdenkt de man ervan dat hij de literaire ideeën van anderen wilde stelen en zich daarmee wilde voordoen als een schrijver. Hij startte in augustus 2016 met de fraude. Hoe vaak de man succesvol was, is niet duidelijk. Wel zou hij in ieder geval een manuscript hebben ontvangen van een auteur die een Pulitzer-prijs heeft gewonnen. De Volkskrant meldt dat van de Nederlandse Hanna Bervoets een boek werd gestolen en dat de Belgische Saskia de Coster door de man is benaderd. Bij Bervoets stuurde een medewerker van haar uitgever een manuscript op.

De man probeerde daarnaast toegang te verkrijgen tot een boekenscoutingbedrijf door een phishingpagina op te zetten. Die pagina leek op de echte website van dat bedrijf. In 2020 stuurde hij mails naar twee gebruikers van deze site en deed hij zich voor als een werknemer van dit bedrijf. Hierbij vroeg hij de gebruikers op de malafide site in te loggen, zodat hij de inloggegevens kon ontfutselen. Of dit lukte, is niet duidelijk.

Met zijn gedrag heeft de man wire fraud en identiteitsfraude gepleegd, zegt het ministerie. Hiervoor zou hij maximaal 22 jaar cel kunnen krijgen.