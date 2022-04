ASUS introduceert mini-pc's met Intel Alder Lake- en AMD Ryzen 5000H-processors

ASUS heeft op de CES-beurs twee Mini PC-modellen onthuld, te weten de PN64 en PN52. Beide modellen hebben een inhoud van 0,87 liter en beschikken over een Intel Alder Lake-cpu of een AMD Ryzen 5000H-cpu.

De twee modellen hebben vergelijkbare behuizingen met afmetingen van 120x130x55,5mm, maar verschillen wat betreft aansluitingen en de interne componenten. Zo krijgt het PN64-model een Intel Alder Lake-cpu. Volgens Liliputing kunnen klanten hierbij kiezen uit alle Alder Lake-P-28W-modellen en twee 45W-H-modellen. Die twee H-cpu's zijn de i5-12500H en i7-12700H.

Daarnaast heeft het PN64-model twee sodimm-sleuven voor DDR5-4800-geheugen, is er een enkele M.2 2280-sleuf en plek voor een 2,5"-schijf. Dit model ondersteunt Wi-Fi 6 of 6E, heeft een 2,5Gbit-poort, twee HDMI-aansluitingen, vijf USB 3.2-poorten waarvan twee Type-C en een 3,5mm-poort. Daarnaast is er plek voor een extra poort; klanten kunnen kiezen of ze hier een HDMI-, DisplayPort 1.4-, vga-, com- of rj45-poort willen. De optionele HDMI-poort lijkt de enige te zijn van alle HDMI-poorten die wat de bandbreedte betreft zou voldoen aan 4k120 en dus HDMI 2.1, maar daar is verder weinig nadere informatie over bekend.

De PN64 heeft net als de PN52-variant een ventilator en is volgens Liliputing in het tweede kwartaal van dit jaar leverbaar in de Verenigde Staten. De PN64 kost daar omgerekend met btw minimaal 395 euro. De prijs van het PN52-model is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk welke processors deze gaat krijgen; het is alleen bekend dat het cpu's uit de Ryzen 5000H-reeks worden.

Andere wijzigingen ten opzichte van het PN64-model zijn een extra M.2 2280-sleuf en zes USB-poorten, waarbij dit model een extra Type-A-poort heeft. Ook spreekt ASUS bij dit model over ondersteuning voor USB Power Delivery-input en kunnen klanten eveneens zelf kiezen welke poort ze er nog bij willen hebben.