Mini-pc's met Core i5-1135G7

Eerder dit jaar bekeken we twee mini-pc's van Gigabyte. Inmiddels hebben meer fabrikanten hun compacte systemen met een Intel Tiger Lake-processor op de markt gebracht, waaronder natuurlijk Intel zelf met zijn NUC. Daarnaast testen we in deze review de pc'tjes van ASRock en Minisforum. Dat brengt het totale aantal geteste mini-pc's met de Core i5-1135G7 op vier, maar welke moet je hebben?

Als we de vier apparaten, inclusief de eerder geteste Brix, naast elkaar zetten, valt op dat niet iedereen dezelfde definitie van 'mini-pc' hanteert. Intel blijft trouw aan zijn 'Next Unit of Computing'-ontwerp, een praktisch vierkant kastje van nog geen drieënhalve centimeter hoog. De ASRock NUC BOX is even groot maar wel wat hoger, terwijl de pc's van Gigabyte en Minisforum duidelijk een slag groter zijn. Gigabyte zoekt dat vooral in de breedte; de Minisforum is vierkant, maar met 5,6cm de hoogste van het stel.

Ook de leveringsomvang loopt uiteen. De mini-pc's van ASRock en Gigabyte worden geleverd als barebone, zonder werkgeheugen en opslag. Van Intel ontvingen we een compleet systeem, maar de fabrikant verkoopt zijn NUC's ook als barebone en zelfs als pcb zonder kastje. De Minisforum heeft als enige vastgesoldeerd Lpddr4-geheugen en wordt geleverd met een 512GB-ssd.

ASRock NUC BOX-1135G7 Gigabyte Brix GB-i5-1135G7 Intel NUC 11 Pro Minisforum EliteMini TL50 Processor Intel Core i5-1135G7 Intel Core i5-1135G7 Intel Core i5-1135G7 Intel Core i5-1135G7 Gpu Intel Xe (80 EU's) Intel Xe (80 EU's) Intel Xe (80 EU's) Intel Xe (80 EU's) Geheugen aanwezig Geen Geen 1x 16GB DDR4-3200 12GB Lpddr4 Geheugenslots 2x SO-DIMM 2x SO-DIMM 2x SO-DIMM Geen Opslag aanwezig Geen Geen 512GB 512GB Opslagbays 1x M.2 2280, 1x 2,5" 2x M.2 2280 1x M.2 2280 2x 2,5" OS Geen Geen Windows 10 Pro Windows 10 Pro Afmetingen 11,7 x 11,0 x 4,8 cm 19,6 x 14,0 x 4,4 cm 11,7 x 11,2 x 3,4 cm 15,0 x 15,0 x 5,6 cm USB 3x USB-A, 2x USB-C 5x USB-A 4x USB-A 6x USB-A Thunderbolt 4 Geen 1x 2x 1x HDMI 1x HDMI 2.0a 4x HDMI 2.0a 2x HDMI 2.0b 1x HDMI 2.0a DisplayPort 1x DP 1.4 Geen Geen 1x DP 1.4 Ethernet 1x 2,5Gbit, 1x 1Gbit 1x 2,5Gbit, 1x 1Gbit 1x 2,5Gbit 2x 2,5Gbit Prijs Onbekend € 575,- € 577,73 als barebone

Onbekend als systeem € 608

Op de komende pagina's bekijken we de nieuw geteste apparaatjes van dichtbij. Daarna laten we onze gebruikelijke testsuite, waaraan we op verzoek nu ook een test van het stroomgebruik in idle hebben toegevoegd, los op de pc's.