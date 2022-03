Intel introduceert modulaire NUC P14E-laptop met 3:2-scherm en 77Wh-accu

Intel introduceert zijn modulaire NUC P14E-laptop. Deze notebook ondersteunt onder andere verwisselbare Compute Element-kaarten met een cpu en geheugen. De NUC P14E heeft verder een 3:2-scherm en een 77Wh-accu.

De Intel NUC P14E maakt gebruik van NUC 11 Compute Element-uitbreidingskaarten, die worden geleverd in verschillende configuraties. Intel levert dergelijke kaarten met verschillende processors, van een Intel Celeron 6305-dualcore tot aan een Intel Core i7-1185G7. Gebruikers kunnen ook kiezen voor 4GB tot 16GB aan Lpddr4x-4266-geheugen.

De Compute Elements-kaarten bieden daarnaast Bluetooth 5.1 en Wi-Fi 6. De productinformatie van Intel wijst erop dat de NUC P14E-laptop ook compatibel is met toekomstige Compute Element-generaties. De laptop heeft een M.2-slot maar Intel levert zelf geen ssd mee.

Intel laat verder in een downloadbare pdf weten dat de laptop wordt voorzien van een 13,9"-scherm met een resolutie van 3000x2000 pixels en een maximale helderheid van 400cd/m². De ips-display is aanrakingsgevoelig en kan volgens Intel de volledige sRGB-kleurruimte weergeven.

Het bedrijf voorziet de laptop verder van een Thunderbolt 4-poort van het type C en twee USB 3.2 Gen 2-aansluitingen van het type A. De NUC P14E beschikt verder over een HDMI 2.0b- en DisplayPort 1.4-aansluiting, een 3,5mm-jack voor audio en een RJ45-connector voor gigabitethernet. Het apparaat heeft ook een IR-camera voor Windows Hello en een vingerafdrukscanner.

De NUC P14E heeft afmetingen van 303,6 x 229,4 x 16,55mm en weegt 1,5kg. De 77Wh-accu wordt via USB-C opgeladen met een meegeleverde 65W-lader. Intel richt de laptop op zakelijk gebruik, meldt het bedrijf in zijn productinformatie-pdf. Het bedrijf maakt geen adviesprijzen bekend en het is ook niet duidelijk of en wanneer het apparaat uitkomt in de Benelux.

De Intel NUC P14E-laptop en NUC 11 Compute Element-kaarten. Afbeeldingen via Intel