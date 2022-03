'WhatsApp werkt aan optie om contacten uit te zonderen van Laatst Gezien'

WhatsApp krijgt volgens WABetaInfo waarschijnlijk een optie om contacten uit te zonderen van de Laatst Gezien-functie. Daardoor kunnen gebruikers per contact kiezen of ze willen dat die kunnen zien wanneer ze voor het laatst online zijn geweest.

WABetaInfo trof de functie aan in een testversie voor iOS, maar volgens de site komt die ook naar de Android-variant van de chatapp. De functie staat nog niet aan, ook niet voor bètatesters. Daardoor is het onbekend of en wanneer de functie actief zal worden.

Met de optie komt de mogelijkheid om contacten uit te zonderen van Laatst Gezien. Dat werkt wederkerig. Als een gebruiker iemand uitzondert, dan is het ook niet langer mogelijk om van diegene te zien wanneer die voor het laatst online is geweest.

De functie is een toevoeging op Laatst Gezien, de functie waarmee gebruikers aan contacten kunnen laten zien wanneer ze voor het laatst online zijn geweest. Die functie bestaat al jaren. WABetaInfo is een site gericht op testversies van WhatsApp en en de site heeft daarom in de afgelopen jaren veelvuldig als eerste bericht over nieuwe functies die later in de chatapp zijn gekomen.