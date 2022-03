'WhatsApp werkt aan optie om spraakberichten automatisch te transcriberen'

De iOS-versie van WhatsApp krijgt waarschijnlijk een optie om gesproken berichten automatisch te laten transcriberen, zo ontdekte WABetaInfo. Hiermee kunnen gebruikers de inhoud van spraakberichten meekrijgen, zonder de audio te hoeven beluisteren.

WABetaInfo meldt dat de nieuwe functie een 'transcribeersectie' toevoegt bij spraakberichten. Daar staan per timestamp de woorden die achtereenvolgens in het bericht gezegd worden, zodat het mogelijk is om snel door het bericht te scrollen. Volgens WABetaInfo worden de transcripties lokaal op het apparaat van de gebruiker opgeslagen, waardoor WhatsApp hetzelfde bericht niet telkens opnieuw hoeft te transcriberen.

De eerste keer dat een gebruiker op een Apple-apparaat de functie wil proberen, vraagt WhatsApp volgens WABetainfo in een pop-up naar toestemming om de spraakdata met Apple te delen. Volgens het pop-upbericht gebruikt Apple die data om zijn stemherkenningstechnologie te verbeteren.

WABetaInfo ontdekte de functie in een testversie voor iOS. Over een mogelijke Android-variant kon de site nog niks zeggen. Ook wanneer de functie beschikbaar komt, is nog niet bekend. Volgens de site wordt de optie eerst in een toekomstige update aan bètatesters voorgelegd, voordat de rest van de appgebruikers deze krijgt.

WABetaInfo ontdekt vaker nog niet aangekondigde functies in WhatsApp-testversies. Zo zou er volgens de site ook een optie op komst zijn om contacten uit te zonderen van 'Laatst Gezien'. Verder zou WhatsApp tevens een 'View Once'-functie aan het testen zijn voor foto's en video's.