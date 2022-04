WhatsApp-bèta iOS krijgt View Once-functie voor verdwijnende foto's en video's

De WhatsApp-bèta voor iOS krijgt ondersteuning voor de View Once-functie. Daarmee worden foto's en video's automatisch verwijderd nadat ze een keer zijn bekeken door de ontvanger. WhatsApp maakte de functie eind juni al als bèta beschikbaar voor Android.

De View Once-modus zou voor 'veel' WhatsApp-bètagebruikers op iOS beschikbaar moeten zijn, schrijft WABetaInfo. IOS-gebruikers kunnen zich via TestFlight inschrijven voor de bètatests van WhatsApp. De functie zou beschikbaar zijn in versie 2.21.140.9. Het is nog niet bekend wanneer de feature beschikbaar komt in de stabiele versie van de app. Mark Zuckerberg bevestigde begin juni in een interview met WABetaInfo al dat het bedrijf werkt aan de View Once-functie.

De functie werkt op iOS hetzelfde als op Android, waar de feature sinds 30 juni wordt getest. Gebruikers kunnen een foto of video versturen, die automatisch wordt verwijderd nadat deze door de ontvanger is bekeken. Gebruikers met toegang tot de functie zullen een speciale knop zien wanneer ze een foto of video selecteren om te versturen. De verzender kan verder zien wanneer de ontvanger de foto of video heeft geopend.

WhatsApp heeft ook al een functie voor verdwijnende berichten, hoewel de werking daarvan anders is. Dergelijke berichten worden na zeven dagen verwijderd, niet direct nadat ze zijn bekeken. De View Once-modus voor foto's en video's en de feature voor verdwijnende berichten beschermen niet tegen screenshots. De afzender krijgt ook geen melding als er een screenshot van een foto of video wordt gemaakt.