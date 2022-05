WhatsApp lijkt functie te krijgen voor berichten die na 24 uur verdwijnen

Chatapp WhatsApp lijkt een functie te krijgen om berichten na 24 uur automatisch te laten verdwijnen. WhatsApp heeft al verdwijnende berichten, maar die gaan pas weg na zeven dagen. Facebook heeft de optie nog niet aangekondigd.

De functie om berichten na 24 uur te laten verdwijnen komt erbij, maar vervangt de optie om berichten na zeven dagen te laten verdwijnen niet, meldt WABetaInfo. De functie krijgt daarbij een derde optie om berichten in een chat na 24 uur te laten verdwijnen. Die zijn vervolgens onzichtbaar voor alle gebruikers in een chat. De functie werkt in privé-chats en in groepsgesprekken.

De functie, die in het Nederlands 'berichten met vervaldatum' heet, is te benaderen door in een chat bovenaan te klikken op de profielfoto of het icoon van een groepsgesprek en is er sinds november. Het is nog onbekend wanneer de optie om berichten na een dag te laten verdwijnen in WhatsApp zal zitten. De functie komt naar Android, iOS en de versies voor web en desktop, zo zegt WABetaInfo.