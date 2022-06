WhatsApp laat gebruikers straks mogelijk gesprekslogs meenemen naar nieuw nummer

WABetaInfo meldt dat het teksten heeft gevonden in een bètaversie van WhatsApp die wijzen op de mogelijkheid om back-ups van chats over te zetten naar een WhatsApp-account op een ander telefoonnummer.

WABetaInfo meldt dat het alleen mogelijk is om de gespreksgeschiedenis naar een ander nummer te verhuizen 'wanneer de gebruiker een nieuw toestel aan zijn WhatsApp-account koppelt'. In welke versie de tekst precies zit, meldt het niet.

Deze mogelijkheid volgt kort op ander WhatsApp-bètanieuws over mogelijke migratie van Android naar iOS en andersom. Op het moment van schrijven is het nog niet mogelijk om te wisselen van nummer of mobiel besturingssysteem en de gespreksgeschiedenis van WhatsApp mee te nemen.

De site meldt dat er geen enkele indicatie is van wanneer de features het levenslicht gaan zien. Dat WABetaInfo ze opgraaft in een bètaversie betekent alleen dat de ontwikkelaar eraan werkt, maar niet hoever die ontwikkeling gevorderd is.

Vorig jaar ontdekte de site ook aanwijzingen dat WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om een account op verschillende apparaten te gebruiken. Het menu om WhatsApp Web te gebruiken was veranderd in een generiekere ui waarmee gebruikers 'een nieuw apparaat kunnen linken'. Opvallend was dat WhatsApp daar specifiek de Facebook Portal bij noemde.