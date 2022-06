WhatsApp werkt wellicht aan optie om account op meer apparaten te gebruiken

Er zijn nieuwe aanwijzingen verschenen dat WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om een account op verschillende telefoons te gebruiken. Nieuwe tekst in de bètaversie wijst erop dat gebruikers hun account op maximaal vier apparaten zouden kunnen activeren.

De nieuwe optie werd door WhatsAppBeta ontdekt in de recentste Android-bèta. In versie 2.20.196.8 is de menuoptie voor WhatsApp Web vervangen door 'gelinkte apparaten'. Gebruikers die doorklikken zien daar ook een ander scherm staan dan eerst. Het menu om WhatsApp Web te gebruiken is veranderd in een generiekere ui waarmee gebruikers 'een nieuw apparaat kunnen linken'. Opvallend is dat WhatsApp daar specifiek de Facebook Portal bij noemt.

Op zichzelf zegt het nieuwe menu in de bèta niet veel, maar gecombineerd met eerdere bèta's lijkt het erop dat WhatsApp het mogelijk maakt de dienst op verschillende apparaten tegelijk te gebruiken. Toen veranderde bijvoorbeeld de tekst zodra een gebruiker een nieuw apparaat activeerde. WhatsAppBeta schrijft nu dat het gaat om maximaal vier apparaten waarop WhatsApp te gebruiken is. Dat zijn er minder dan wat met WhatsApp Web is toegestaan.

Voorlopig is er nog niets officieel bekend over de feature. WhatsApp heeft er zelf ook nog niets over gezegd. Het is dus niet duidelijk hoe de nieuwe functie moet werken. Misschien gaat dat net als bij WhatsApp Web, waarbij een apparaat het hoofdapparaat moet zijn en een koppeling legt met een ander apparaat. Op die manier kan WhatsApp garanderen dat de eind-tot-eindencryptie van de dienst blijft werken.