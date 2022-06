WordPress 5.5 krijgt ingebouwde sitemap

WordPress krijgt ingebouwde ondersteuning voor sitemaps. De ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem werken voor versie 5.5 aan een native sitemapmodus, een functie die tot nu toe niet standaard in het systeem zat.

De sitemaps komen in xml-formaat beschikbaar in versie 5.5, schrijven de ontwikkelaars in een blog. De index komt op /wp-sitemap.xml te staan. Dat xml-bestand verwijst naar alle sitemappagina's die door de WordPress-site worden geïndexeerd. Sitemaps zijn indexaties van query's op websites waardoor ze gemakkelijker vindbaar zijn voor zoekmachines.

WordPress zegt dat de index maximaal vijftigduizend sitemaps kan opslaan. Losse sitemaps kunnen maximaal tweeduizend entries aan. De sitemaps worden automatisch aangemaakt voor openbare posts, pagina's en andere zaken zoals tags, en voor auteurspagina's. Volgens WordPress verwijst robots.txt voortaan standaard naar de sitemapindex.

De sitemap van WordPress wordt gebaseerd op de standaardvoorschriften voor alle sitemaps. Dat betekent dat afbeeldingen en video's niet worden meegenomen. Volgens WordPress zijn die 'slechts nuttig voor een klein aantal websites'. In de toekomst krijgt WordPress' sitemap misschien ondersteuning voor zulke zaken, en voor filters en hooks.

WordPress had tot nu toe nog geen native ondersteuning voor sitemaps. Websitebeheerders moesten daarvoor altijd plug-ins van derde partijen installeren. De feature is gepland voor WordPress 5.5, dat later dit jaar uitkomt.