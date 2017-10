WordPress.org-blogs kunnen betaalmuur krijgen voor Patreon-donateurs

WordPress.org-blogs kunnen vanaf woensdag een betaalmuur krijgen, waardoor gebruikers bepaalde posts alleen kunnen lezen als zij auteurs steunen via Patreon. De betaalmuur is een gevolg van de introductie van integratie van crowdfundingdienst Patreon met andere sites en diensten.

Auteurs op Wordpress.org met een Patreon-account kunnen bij het schrijven van een post instellen dat de post alleen volledig te lezen is voor mensen die hen steunen op Patreon met minimaal een bepaald bedrag, schrijft de crowdfundingdienst. Patreon is een dienst waar gebruikers een abonnement kunnen nemen om bijvoorbeeld kunstenaars en artiesten te steunen. In ruil daarvoor krijgen donateurs vaak toegang tot exclusieve content of chatsessies met de uitbater van het Patreon-account.

De integratie met WordPress zorgt ervoor dat auteurs in de editor kunnen instellen dat een post alleen voor donateurs te lezen is. Behalve WordPress doen veel meer diensten mee, zoals Google Sheets, MailChimp en Discourse. Zo is het mogelijk om donateurs toegang te geven tot chatrooms, mailings of Slack-kanalen. Patreon heeft geen samenwerking met YouTube, het platform waarop veel uitbaters van Patreon-accounts publiceren.

Alle opties zijn te zien in de App Directory. De integratie met andere diensten is vanaf woensdag te gebruiken. Momenteel zijn dat er elf en dat moet het komende jaar groeien tot honderd.