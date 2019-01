Donateurssite Patreon werkt aan dienst voor aanbieden merchandise

Donateursdienst Patreon werkt aan een manier, waarop mensen met een Patreon-pagina via de site merchandise kunnen aanbieden aan mensen die hen steunen. Dat gebeurt nu al, maar de afhandeling gebeurt buiten Patreon om.

Veel houders van Patreon-pagina's bieden al merchandise aan bij bepaalde abonnementen, maar met het nieuwe systeem wil het bedrijf hen werk uit handen nemen, schrijft Patreon. Details van de dienst ontbreken nog, maar vermoedelijk komt er een deal met een maker van merchandise, waarna houders van pagina's daar makkelijk producten kunnen laten produceren, terwijl die in de backend gemakkelijk toegevoegd en mogelijk verstuurd kunnen worden.

De merchandise-service moet later dit jaar online komen, zegt het bedrijf. Er zijn inmiddels meer dan honderdduizend Patreon-paginahouders en in totaal drie miljoen donateurs, meldt het bedrijf. Dit jaar verwacht Patreon in totaal een half miljard dollar te gaan uitkeren aan mensen die financiële steun zoeken via Patreon.

Patreon is een site waar 'creators', vaak kunstenaars, muzikanten, illustrators of makers van podcasts of video's, kunnen vragen om een maandelijkse financiële bijdrage. Mensen die hen willen steunen, krijgen daar vaak voordeeltjes voor terug, zoals toegang tot exclusieve content.