Foto's tonen Samsungs cryptowallet-app op Galaxy S10

Er zijn foto's verschenen van de Samsung Blockchain KeyStore, een app op de komende Samsung Galaxy S10 die kan dienen als wallet voor cryptovaluta als bitcoin en ethereum. Eerder ging al het gerucht dat zo'n app er zou komen.

Gebruikers kunnen binnen de app een bestaande wallet importeren of een nieuwe wallet aanmaken, blijkt uit de foto's die Ben Geskin heeft getwitterd. In de app kunnen gebruikers vermoedelijk de status van hun cryptobezittingen zien en transacties doen. Beveiliging loopt via een pincode of via de vingerafdrukscanner van de telefoon.

SamMobile zei vorige maand al dat een dergelijke app eraan zat te komen. Daarbij zou het gaan om een wallet met ondersteuning voor bitcoin, bitcoin cash, ethereum en erc20. Samsung zou geen toegang hebben tot de data en de app zou werken met de standaardmethode van beveiliging, met een wachtwoord van tussen 12 en 24 woorden.

De foto's tonen de app op een Galaxy S10 met een enkele frontcamera in een gat in het scherm rechtsboven. De foto's tonen ook dat de notificatiebalk niet helemaal tot bovenin het scherm doorloopt; de ruimte lijkt te lopen tot de bovenkant van de frontcamera, met een kleine loze ruimte boven de statusiconen. Ook een screenshot laat die loze ruimte zien.

Samsung kondigt de Galaxy S10 aan op 20 februari op een eigen evenement, enkele dagen voor telecombeurs Mobile World Congress. Er komen naar verluidt vier varianten van het toestel: een Galaxy S10E, S10, S10 Plus en een versie met 5g-ondersteuning.