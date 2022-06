Samsung zet app om beveiligd bestanden te delen standaard op meer smartphones

Samsung zet Private Share, een functie om beveiligd bestanden te delen die ontvangers niet kunnen doorsturen, standaard op meer smartphones. De optie was tot nu toe alleen uit de doos beschikbaar op de Galaxy S21-telefoons.

De optie zit in de One UI 3.1-update voor de dure modellen van vorig jaar, meldt Samsung. Daaronder zijn de S20's, Note 20's en de vouwbare smartphones Z Flip en Z Fold2. Met Private Share kunnen gebruikers bestanden tot 20MB verzenden die de ontvanger alleen kan zien en niet kan doorsturen. Ook screenshots of screenrecordings maken kan niet bij die bestanden. De verzender beslist hoe lang een bestand zichtbaar blijft en ziet bovendien of de ontvanger al heeft gekeken.

De functie gebruikt volgens Samsung een op blockchain gebaseerde encryptie, al legt de fabrikant niet uit hoe die blockchain precies functioneert. Private Share staat ook in de Galaxy App Store, maar Samsung zet hem vanaf One UI 3.1 standaard op telefoons. Ook komt er met One UI 3.1 een optie bij het delen van een foto om metadata zoals locatie te verwijderen.

Met One UI 3.1 zet Samsung ook de camerafuncties die verschenen op de S21-telefoons op de high-end modellen van vorig jaar. Dat doet de fabrikant elk jaar: een update voor oudere modellen brengt de camerafuncties van de nieuwe telefoons naar die van de vorige generatie. Daaronder zijn het wisselen van achtergronden voor video van de frontcamera, het weghalen van objecten uit de foto met een enkele druk op de knop en het opnemen met meerdere audiobronnen tegelijk bij een video. De update voor de modellen van vorig jaar komt donderdag uit, maar Samsung verspreidt de update geleidelijk. Daardoor is hij niet meteen beschikbaar op elke telefoon.