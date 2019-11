Telenet introduceert app die naaktselfies voorziet van watermerk

Telenet heeft een app ontwikkeld die moet voorkomen dat iemand misbruik maakt van een verstuurde naaktselfie. De app voegt een watermerk aan de foto toe. Daarop staat het telefoonnummer en de naam van de ontvanger, om te voorkomen dat die de foto verder zal verspreiden.

De Belgische provider omschrijft zijn .comdom-app als een 'digitaal condoom' om de gebruiker te beschermen tegen misbruik van een naaktselfie. Tijdens het fotograferen maakt de app via een blur automatisch het gezicht onherkenbaar, tenzij de gebruiker expliciet aangeeft dat dit niet hoeft. Vervolgens wordt er een 'watermerk' ingesteld dat de naam en eventueel ook het telefoonnummer van de ontvanger bevat. Deze gegevens worden goed leesbaar over de foto heen geplaatst en zijn volgens Telenet niet zomaar te verwijderen, althans niet zonder de persoon op de foto compleet onherkenbaar te maken.

Opmerkelijk is dat .comdom via een website als apk-bestand moet worden gedownload en geïnstalleerd. Volgens Telenet staat de app niet in de Play Store omdat Google zich 'liever niet linkt aan sexting'. De versie voor iOS staat wel in de App Store.

Uit een onderzoek in opdracht van Telenet bleek onlangs dat 25 procent van de Belgen sexting als 'een normale vorm van hedendaagse seksualiteit' beschouwt. Bij twintigers bedraagt dit aantal zelfs 36 procent. Sexting komt echter vooral negatief in het nieuws, doordat de naaktfoto’s soms ongevraagd online worden gezet of doorgestuurd worden naar derden.

De Belgische stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen Child Focus zegt dat zij in 2018 in totaal 114 dossiers heeft geopend rond misgelopen sexting. De stichting ziet bovendien de leeftijd van de kinderen dalen: de voorbije jaren kwamen de klachten vooral van 13- tot 15-jarigen, tegenwoordig bestaat die groep uit 11- tot 15-jarigen.