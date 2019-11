Black Friday bood vorig jaar meer maar niet betere aanbiedingen dan daarvoor

Aanbiedingen op Black Friday waren niet beter dan in de rest van het jaar, zo blijkt uit een data-analyse van Tweakers over gegevens uit de Pricewatch van vorig jaar. Er waren wel meer aanbiedingen, maar vooral op Cyber Monday, de maandag ná Black Friday.

Op Black Friday vorig jaar was de gemiddelde korting bij een aanbieding 16,7 procent, iets onder het gemiddelde van 17 procent over de hele gemeten periode van begin mei tot eind november. Vanaf eind september tot eind november zit het gemiddelde per dag tussen 16 en 17 procent en er is geen piek te zien rond Black Friday.

Dat geldt wel voor het aantal aanbiedingen. Gemiddeld waren er in de hele periode ongeveer 7182 aanbiedingen per dag. In de weken vóór Black Friday daalt het aantal aanbiedingen tijdelijk, maar in het weekend van Black Friday en Cyber Monday stonden er meer dan tienduizend producten met korting in de Pricewatch. Het aantal aanbiedingen was het grootst op Cyber Monday, met twaalfduizend. In de dagen erna lag het aantal aanbiedingen weer rond het gemiddelde.

Tweakers telt iets als een aanbieding als het in een periode van twee weken minimaal vijf procent in prijs is gedaald en bovendien bij minimaal vijf aanbieders te koop is. De data gaat alleen over Nederland. Het is nog onbekend hoe de cijfers dit jaar zullen uitvallen. Black Friday vindt komende vrijdag plaats. Tweakers heeft een lijst online gezet met grootste prijsdalers met een melding of het de laagste prijs van de afgelopen maanden is. In veel gevallen is dat niet zo.