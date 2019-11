Nvidia GeForce GTX 1650 Super verschijnt in Pricewatch voor 175 euro

Nvidia heeft de GTX 1650 Super uitgebracht voor een adviesprijs van 160 dollar. In de Pricewatch staan uitvoeringen vanaf 175 euro. Uit reviews blijkt dat de Super-variant zo'n 25 procentpunt sneller is dan de gewone versie, die zo'n 150 euro kost.

In de Pricewatch staan nog maar enkele exemplaren van de GTX 1650 Super en veel webshops geven ook flink hogere prijzen aan. De prijs van 175 euro geldt voor een uitvoering van Gigabyte Windforce OC-uitvoering en bij de betreffende winkel is de kaart niet op voorraad. Bij de Duitse prijsvergelijker Geizhals staan meer GTX 1650 Super-uitvoeringen en veel winkels bieden de kaarten daar aan voor 170 of 180 euro. De adviesprijs van 160 dollar is omgerekend met btw ook zo'n 175 euro.

De meerprijs ten opzichte van de GTX 1650 is relatief klein. Die kaart staat nu in de Pricewatch voor prijzen vanaf 150 euro. De Super-uitvoering is een stuk krachtiger dan de gewone variant. Het nieuwe model is gebaseerd op de TU116-gpu, die ook in de GTX 1660 zit. Bovendien is de Super-uitvoering voorzien van gddr6 in plaats van gddr5.

Nvidia bracht de GeForce GTX 1650 Super vorige week vrijdag uit. De gpu-maker maakt geen referentieuitvoering van die kaart en stuurt ook geen reviewexemplaren op. Fabrikanten van videokaarten sturen wel reviewexemplaren naar techwebsites, maar Nvidia stelde geen driver beschikbaar voor de release. Onder andere Tweakers en Hardware Info hebben daarom besloten om geen review te publiceren op de verschijningsdatum.

Er zijn wel GTX 1650 Super-reviews online verschenen. Techspot heeft een variant van MSI getest en kreeg de kaart werkend door zelf een driver aan te passen. TechPowerUp heeft een review van een Zotac-uitvoering online gezet. Een prestatie-index van die site toont dat de GTX 1650 Super zo'n 25 procentpunt sneller is dan de reguliere GTX 1650. In 1080p en 1440p komt de GTX 1650 Super redelijk dicht in de buurt van de minimaal 225 euro kostende GTX 1660, die is bij deze resoluties 13 en 15 procentpunt sneller.