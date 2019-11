Gerucht: Nvidia komt met Super-varianten van RTX- en GTX-gpu's voor laptops

Nvidia zou in maart 2020 zes nieuwe videokaarten voor laptops uitbrengen. Het zou gaan om Super-varianten van bestaande RTX- en GTX-gpu's. Nvidia bracht dit jaar al veel Super-varianten van zijn gpu's voor desktops uit. Voor laptops zijn die er nog niet.

NotebookCheck publiceert een slide waar codenamen van zes gpu's op staan. Daarbij staat het verbruik, het verbruik van de Max-Q-versie en de hoeveelheid ram. Uit die informatie is op te maken om welke gpu's het zou moeten gaan. De Super-varianten hebben mogelijk net als de Super-kaarten voor desktops meer ingeschakelde gpu-cores en sneller geheugen.

Er staan twee 50W-gpu's op het lijstje. Een daarvan is vermoedelijk de GTX 1650 Super, maar het is onduidelijk welke die tweede is. Nvidia heeft al een GTX 1660 Ti voor laptops, maar een Super-variant daarvan zou veel meer verbruiken. NotebookCheck suggereert dat er een nieuwe 1050 Ti-opvolger komt.

Volgens NotebookCheck heeft Nvidia nog geen Super-varianten van zijn laptop-gpu's uitgebracht omdat er momenteel weinig concurrentie is. Volgens de site komt AMD volgend jaar met de RX 5700M, die tussen de RTX 2070 en 2080 gepositioneerd zou zijn. AMD heeft al de RX 5500M en 5300M geïntroduceerd.